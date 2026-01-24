Un profundo socavón obliga a cortar durante unas horas la calle la Parra en Lleida

Publicado por SegreMarc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La calle la Parra amaneció ayer con un socavón, inicialmente de poco diámetro pero con una profundidad considerable, a la altura del parking del Auditori. Técnicos municipales analizaban a primera hora si debajo había un mayor derrumbe y si era necesaria maquinaria pesada para repararlo. Plantearon la posibilidad de usar una retroexcavadora, que finalmente no fue necesaria, aunque el hoyo alcanzó finalmente casi un metro de diámetro y otro metro de hondura, aproximadamente. Técnicos señalaron que antes de las 11.00 horas ya estaba estabilizado. La Guardia Urbana tuvo que cortar el tráfico por la calle hasta entonces, y la reabrió desviando los vehículos por el carril de estacionamiento.

El ayuntamiento explicó que, según los primeros indicios, el socavón habría sido ocasionado por una filtración de agua a causa de las lluvias de los últimos días, que habría afectado al subsuelo y “provocó el hundimiento del pavimento sin ocasionar otros daños ni afectaciones en servicios”, indicó. La Paeria añadió que la brigada de acción inmediata trabajaba desde primera hora “para poder solucionar la incidencia lo más pronto posible”.

La concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, no detectó ninguna fuga de agua potable ni afectaciones en los colectores de recogida de las aguas pluviales o residuales, por lo que no se tuvo que cortar el suministro, según afirmó un portavoz.

El último gran socavón en las calzadas de la ciudad tuvo lugar el pasado noviembre en la calle Cronista Muntaner, en Cappont, donde la rotura de una tubería de la red de agua potable causó un boquete a la altura del número 5. Más grande fue el de septiembre de 2024 en un alcorque de la avenida del Segre, de cinco metros de profundidad, provocado por una fuga en la canalización del río Noguerola.

Junts insta a reparar la acera de Jaume II, en el campus de Cappont

El grupo municipal de Junts pidió ayer a la Paeria reparaciones urgentes ante el mal estado de la acera de la calle Jaume II a su paso por el campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL). Las raíces de los árboles de la vía han levantado y roto varias baldosas, creando desniveles abruptos. "Se trata de un tramo con una alta afluencia de peatones y usuarios del carril bici, que pone en riesgo la seguridad viaria y evidencia una falta de mantenimiento de la vía pública", lamentó su portavoz, Violant Cervera.