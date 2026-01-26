Lleida instala bancos isquiáticos en paradas de bus

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha iniciado la instalación de nuevos bancos isquiáticos y asientos convencionales en puntos estratégicos de la red de autobuses municipales. La medida busca "mejorar el confort, la accesibilidad y la calidad de las paradas de autobús" para los usuarios, especialmente aquellos con necesidades específicas de movilidad, a través de un mobiliario adaptado a los estándares actuales de servicio público.

En detalle, la Paeria ha colocado tres nuevos bancos isquiáticos en las calles Germans Izquierdo, 21, calle de la Libertad, 71, y calle de la Libertad, 38, mientras que ocho bancos de tipo convencional se están ubicando en la calle Ton Sirera con calle Narcís Monturiol, calle de Leandre Cristòfol, avenida del Exèrcit, 2, calle Palauet, 113, calle de Francesc Bordalba y Montardit, avenida de Alcalde Porqueres, 142, carretera N-230 (partida Cunillàs) y en la entrada del campo de fútbol del AEM. La actuación forma parte de un plan municipal centrado al facilitar la espera y adaptar las paradas a la diversidad funcional y a la demanda ciudadana.

Un banco isquiático en una parada de autobús de la ciudad de Lleida.Concejalía de Lleida

Incremento de espacios de espera accesibles

Los bancos isquiáticos, diseñados para personas con dificultades de movilidad, personas mayores o usuarios con problemas articulares, son elementos de apoyo que permiten reponerse en una posición semiincorporada sin tener que sentarse completamente. Este tipo de banco favorece la autonomía personal y mejora la accesibilidad en el espacio público, según destaca la Paeria en un comunicado.

Según el Ayuntamiento, Lleida dispone ya de 6 bancos isquiáticos instalados desde años anteriores en puntos como avenida Alcalde Porqueres, 75, calle de la Libertad, 13 y avenida de Francesc Macià, 27, a los cuales se añaden los nuevos.