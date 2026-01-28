Adif revisa 30 puntos críticos de la red de Rodalies, 4 de los cuales están en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Adif sigue trabajando a contrarreloj para restablecer la normalidad en la red de Rodalies de Catalunya, pero el personal del gestor ferroviario sigue revisando hasta 30 puntos críticos de seguridad en toda Catalunya en los que se tendrán que llevar a cabo actuaciones urgentes de mantenimiento. Cuatro de estos emplazamientos están en la provincia de Lleida, y tres de ellos se encuentran en la línea que conecta la capital del Segrià con Manresa (RL3 y RL4): el primero se halla en el punto kilómetrico 240, en el tramo entre Cervera y Sant Guim de Freixenet, y hay otros dos en el punto kilómetrico 269, en el trayecto entre Sant Guim y Manresa.

El tercer punto crítico de esta línea está a la altura de Cervera, en el punto kilométrico 211. El cuarto punto de la red leridana en la que Adif ha detectado la necesidad de actuar se encuentra en el punto kilométrico 67 del trayecto entre Vinaixa- La Plana-Picamoixons. En todos estos puntos hay taludes en mal estado que actualmente suponen un riesgo al encontrarse cerca del trazado ferroviario. En algunos casos se trata de tramos de pocos metros, pero en otros se alcanzan hasta los 500 metros de longitud, por lo que algunas reparaciones necesitarán más tiempo que otras.

La seguridad de la línea entre Lleida y Manresa lleva en discusión varios años. El sindicato ferroviario Alferro denunció la semana pasada que ha informado a Renfe en numerosas ocasiones que el tramo entre Lleida y Calaf “no reúne las condiciones adecuadas de seguridad para la circulación”, y añadió que hay puntos de la red ferroviaria que pasa por Lleida que considera peligrosos. Entre ellos figurarían, según Alferro, el cambio de rasante entre Anglesola y Tàrrega, donde ha habido desprendimientos, y también en el que conecta la capital del Urgell y Cervera, donde la vía es inestable a máxima velocidad.