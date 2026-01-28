SEGRE
EDUCACIÓN

Educación quiere ampliar las plazas docentes perfiladas, elegidas a dedo por directores

“Siempre que se adecuen al proyecto educativo y al de dirección”, especifica la conselleria

Docentes pegaron carteles en Lleida. - JUNTA DE PERSONAL DE LLEIDA

Educación propone ampliar las plazas perfiladas, aquellas que las direcciones de los centros bloquean para perfiles específicos “siempre que se adecuen al proyecto educativo y al de dirección”. Así lo fija la propuesta de resolución que regula el proceso de adjudicaciones de destinaciones provisionales para el próximo curso. Paralelamente, docentes leridanos pegaron carteles por la ciudad en protesta por sus condiciones laborales y de cara a la huelga del día 11.

