Intentan robar en una hípica de Lleida y los Mossos los pillan en un aparcamiento próximo

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 37 años y dos hombres de 23 y 38 años como presuntos autores de un robo con fuerza en una hípica de Lleida. Los hechos pasaron el martes hacia las once de la noche cuando se activó la alarma de intrusión en el recinto, situado en la partida Plana de Gensana.

Varias patrullas se dirigieron al lugar de los hechos y, mientras una de ellas observó que la puerta de acceso estaba forzada, otra patrulla localizó a tres individuos vestidos con ropa oscura en un aparcamiento próximo.

Después de comprobar que coincidían con la descripción de los presuntos autores del robo, se procedió a su detención. Los detenidos, los tres con varios antecedentes, pasarán pronto a disposición del juzgado de guardia de Lleida.