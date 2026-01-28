Lleida Ocasió crece en superficie gracias al nuevo pabellón ferial y ofrecerá 650 vehículos

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La 29.ª edición de Lleida Ocasió (Salón del Vehículo de Ocasión) tendrá lugar del 6 al 8 de febrero con un total de 33 expositores –dos más que el año anterior–, los cuales desplegarán una oferta 650 vehículos en una superficie neta de exposición de 12.100 m², según ha explicado Pilar Bosch, concejala de Cultura Promoción de la Ciudad de la Paeria. Bosch ha destaca el aumento de 2.500 m² de superficie cubierta con respecto a 2025, “lo que nos permitirá no depender tanto de la climatología y supondrá que el 80% de los vehículos estará a cubierto”.

La ampliación ha sido posible gracias a la incorporación del Pabellón 5, que se añade a los Pabellones 3 y 4 y a la zona exterior del recinto ferial. El horario del salón irá de 10 a 14 y de 16 a 20 h. La feria está organizada por Fira de Lleida y la entrada es gratuita.

En el transcurso de la presentación de la feria, Bosch ha explicado que los expositores de Lleida Ocasió, “proceden en un 80% de Lleida ciudad, en un 16% del resto de la demarcación y en un 4% de otros lugares”. La concejala ha aseverado que la feria “es muy necesaria porque el parque automovilístico de la provincia ha envejecido y por lo tanto necesita esta oferta de vehículos a unos precios asequibles”.

Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, ha dicho que el salón incluirá vehículos de todo tipo y precios, desde utilitarios, coches de alta gama y 4x4 a furgonetas y autocaravanas, todos ellos revisados, con garantía y facilidades de financiación, además de recambios y complementos. Por otra parte, el visitante encontrará vehículos de gasolina, diésel, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Por su parte, Sandra Castro, vicepresidenta segunda de la Diputación de Lleida, ha alabado “este tipo de ferias que buscan dinamizar la economía leridana, ya que el 96% de los expositores son de las Terres de Lleida, Pirineu y Aran,” y ha añadido que Lleida Ocasió “es un escaparate de lujo para los compradores de la demarcación de Lleida y de otros lugares del territorio nacional”.

Emília Chacón, directora de los Servicios Territoriales de Administración Local en Lleida, ha afirmado que Lleida Ocasión “es una demostración más de la potencia ferial de la ciudad de Lleida, con certámenes tan consolidados como este.”

Mario Pinilla, presidente de la Asociación de Empresas de Automoción de Lleida, ha explicado que Lleida Ocasió 2026 “es el espacio donde se puede probar, comparar, informarse y tomar decisiones de compra con criterio, en un entorno profesional y de confianza”. Pinilla ha destacado que “el vehículo de ocasión tiene hoy un papel central en la movilidad, ya que da respuesta a una realidad muy clara, la necesidad de renovar vehículos de una manera accesible, eficiente y adaptada a cada uso” y ha recordado que en el Estado español se venden aproximadamente dos vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo, “hecho que muestra el peso real y estructural del vehículo de ocasión dentro del mercado”.

Datos de venta de vehículos de ocasión

Según ha presentado Pinilla, en el Estado español en 2024 se vendieron 2,13 millones de turismos de ocasión, con un crecimiento del 8,6%, y 2025 consolida esta evolución con 2.218.811 ventas, lo que supone un incremento del 4,2%. Las previsiones para 2026 y 2027 apuntan a una fase de estabilización, con incrementos muy moderados del 0,7 y del 0,8%, impulsados principalmente por los profesionales, el renting y la importación.

En Catalunya, el mercado presenta un comportamiento ligeramente inferior a la media estatal, con 292.413 operaciones en 2024 (+7,1%), 301.125 ventas en 2025 (+3,0%) y la previsión de un crecimiento sostenido hasta 2027, destacando especialmente la importación y el renting.

En toda la demarcación de Lleida, incluida la capital, el vehículo de ocasión muestra un buen dinamismo en 2024 y 2025, con una clara tendencia a la estabilización en los años siguientes, con la importación, el renting y los canales profesionales como motores principales. En Lleida capital se vendieron en 2024 un total de 6.109 vehículos de ocasión (+10,9%) y el año 2025 un total de 6.441 unidades (+5,4%). Las previsiones para 2026 y 2027 se sitúan en el 1 y en el 0,7% de incremento. En el conjunto de la demarcación leridana se vendieron en 2024 un total de 22.536 vehículos de ocasión (+9,4%) y en 2025 un total de 23.555 (+4,5%). Las previsiones para 2026 y el 2027 se sitúan en el 4 y en el 0,6% de incremento.

Parque automovilístico envejecido

Por otra parte, de los datos se detecta un parque automovilístico envejecido, con una edad media superior a los 13 años (15 años en el caso de la venta de vehículos de particular a particular), por encima de la media europea, y con una presencia significativa de vehículos sin distintivo ambiental. Pinilla asevera que “el reto no es sólo electrificar, sino descarbonizar el parque de manera realista, facilitando mecanismos que incentiven la retirada de los vehículos más antiguos” y que “no se trata sólo de un problema ambiental, sino también de seguridad vial, ya que estos vehículos disponen de menos sistemas de seguridad y peores prestaciones”.

En cuanto a las etiquetas ambientales, los datos de Lleida muestran una transformación clara del mix ambiental, ya que disminuyen los vehículos con etiqueta C, mientras que ECO y Cero ganan peso de manera sostenida, especialmente en la capital. A nivel de la demarcación, el 19,8% de los vehículos tienen de 0 a 5 años, el 21,7% tienen de 6 a 10 años y el 58,5% tienen más de 10 años.

Tipo de energía

Con respecto al vehículo nuevo, 2025 confirma un cambio claro en el tipo de propulsión. Mientras que la gasolina y el diésel siguen retrocediendo, los híbridos (HEV) ya son la tecnología más vendida y crecen con fuerza los enchufables (PHEV) y los eléctricos puros (EV). Según Pinilla, “en Lleida, esta transición también es evidente, tanto en la provincia como en la capital, y confirma que la renovación del parque ya está en marcha, pero hay que seguir facilitándola”.

En el conjunto del parque automovilístico del Estado (29.436.194 vehículos), el 57,7% son vehículos diésel, el 34,5% de gasolina, el 7% híbridos y solamente el 0,8% eléctricos.