Nuevo suministro de agua a los bloques Gaspar de Portolà

La Paeria está llevando a cabo obras para conectar los bloques Gaspar de Portolà de la Mariola a la red de agua potable, dejando sin uso así el depósito privado desde el que actualmente se bombea el agua hacia los pisos. Se trata de una de las actuaciones incluidas en el pacto del agua reeditado el año pasado entre el gobierno municipal (PSC) y ERC, mediante el que acordaron subir un 3,13% las tarifas del agua y del alcantarillado a cambio de inversiones en la red hidráulica y la ampliación del fondo social del agua para evitar cortes de suministro a familias vulnerables.

La primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, afirmó que los trabajos de Gaspar de Portolà solucionarán una “anomalía” y los pisos “tendrán un agua de mucha más calidad”. También explicó que “sus contadores son colectivos y es muy difícil saber quién paga y quién no, eran comunidades con deudas importantes”. Así, indicó que “el próximo paso será individualizar los contadores”, algo que la Paeria impulsará y facilitará con planes de pago, pero deberán aprobar y costear los vecinos. La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, celebró que “estas inversiones se pueden hacer porque hay un contrato vigente hasta 2037”.