Obras para instalar las nuevas escaleras de la pasarela sobre las vías en Lleida

Obras para instalar las nuevas escaleras de la pasarela sobre las vías - AMADO FORROLLA

Operarios ya han empezado a instalar la estructura que soportará las futuras nuevas escaleras de acceso a la pasarela que cruza las vías ferroviarias desde la plaza Ramon Berenguer IV de Lleida.

Estos trabajos corren a cargo de la Generalitat, ya que se incluyen en la construcción de la nueva estación de buses, que está en su recta final. Las antiguas escaleras, que se encontraban en muy mal estado, fueron retiradas el pasado abril.