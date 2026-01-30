A juicio acusado de intentar violar a su pareja en el interior de un coche

Una joven declaró ayer en la Audiencia de Lleida que su expareja había intentado violarla y que, cuatro días después, intentó hacerla subir a la fuerza a su vehículo, siendo auxiliada por una pareja que paseaba por la calle junto a su hijo pequeño. A preguntas de la fiscal, la víctima explicó que tuvo una relación sentimental con el acusado y que el 24 de diciembre de 2022, cuando llevaban unos cuatro meses juntos, fueron a Salou a pasar el día y, a la vuelta, su pareja paró el coche en un camino e intentó violarla. “Empezó a tocarme por todo el cuerpo, a besarme, y, aunque intenté apartarle, actuaba como un salvaje”, dijo. La joven añadió que el hombre sacó su miembro y le pidió que “se lo chupara”. La víctima insistió en que intentó defenderse y dijo que le pidió que no lo denunciara, pidiéndole disculpas.

Días después, el 29 de diciembre, aseguró que se encontró con que el acusado la estaba esperando cerca de su casa a bordo de un coche y que le pedía que subiera para hablar. En un momento dado, dijo, la agarró del brazo para introducirla en el vehículo, le golpeó en la cara y la ayudaron un chico y una chica. Esta última declaró ayer como testigo que iban por la calle cuando vieron a una pareja discutiendo y cómo el acusado intentaba meter por la fuerza a la víctima en el coche. “Estaba muy agresivo y ella, muy asustada”, aseguró.

También declaró una psicóloga, quien dijo que la joven “estaba muy vulnerable” y que no hay evidencias de que “magnificara” los hechos. Por su parte, el acusado admitió que el día de la presunta agresión estaba “excitado”, que le bajó los pantalones y la besó, pero que paró porque “ella se empezó a desesperar”. En cuanto al episodio de días después, dijo que “lo teníamos planeado” y que ella se lo pidió para conseguir los papeles. Según el acusado, le ofreció 4.500 euros. La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron su petición de siete años y medio de prisión por intento de agresión sexual, coacciones, maltrato y amenazas. La defensa, que no hizo ninguna pregunta a su representado, pidió la absolución. El hombre está en prisión provisional tras ser detenido el pasado noviembre por no presentarse a la primera vista.