El Baluard del Rei de la Seu Vella de Lleida ya es un mirador visitable, con código QR y audioguía

El Baluard del Rei, el más grande y elevado de los cuatro que conforman el Turó de la Seu Vella, ya es visitable. Las obras para habilitar este espacio como un mirador público empezaron a finales de 2023, pero estuvieron paralizadas durante casi todo un año al hallar restos arqueológicos más relevantes de lo esperado, que obligaron a reformular el proyecto.

Hay vestigios de construcciones de los siglos XVII y XVIII, pero también de más recientes, como un nido de ametralladora de la Guerra Civil. Se han colocado códigos QR que remiten a audioguías que explican los hallazgos históricos del baluarte. Solo queda vallada una parte en la que está pendiente reparar un tramo de muralla.