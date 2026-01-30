SEGRE

PATRIMONIO

El Baluard del Rei de la Seu Vella de Lleida ya es un mirador visitable, con código QR y audioguía

Las obras para habilitar este espacio como un mirador público empezaron a finales de 2023

El nido de ametralladora de la Guerra Civil en el Baluard del Rei. - JORDI ECHEVARRIA

El nido de ametralladora de la Guerra Civil en el Baluard del Rei. - JORDI ECHEVARRIA

Sònia Espín
Publicado por
Sònia EspínRedactora de Local

Creado:

Actualizado:

En:

El Baluard del Rei, el más grande y elevado de los cuatro que conforman el Turó de la Seu Vella, ya es visitable. Las obras para habilitar este espacio como un mirador público empezaron a finales de 2023, pero estuvieron paralizadas durante casi todo un año al hallar restos arqueológicos más relevantes de lo esperado, que obligaron a reformular el proyecto. 

Hay vestigios de construcciones de los siglos XVII y XVIII, pero también de más recientes, como un nido de ametralladora de la Guerra Civil. Se han colocado códigos QR que remiten a audioguías que explican los hallazgos históricos del baluarte. Solo queda vallada una parte en la que está pendiente reparar un tramo de muralla.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking