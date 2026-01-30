Presupuesto de la Paeria de Lleida sin censura

El presupuesto de la Paeria de Lleida de este año quedará aprobado inicialmente el martes tras cumplirse el mes de plazo que la oposición tenía para presentar una moción de censura para desbancar al alcalde, Fèlix Larrosa, después de que no pudiera aprobar los presupuestos y no superara la cuestión de confianza. Y es que para echar a los socialistas debería sería necesario un acuerdo imposible entre PP, ERC y Junts para sumar mayoría, algo que sus líderes ya descartaron hace un mes.

De este modo, esta será la segunda vez en la historia de Lleida que sale adelante un presupuesto con esta fórmula (el primero fue con el alcalde Pueyo en 2022), que sirve para evitar el bloqueo de la administración. En los últimos años ayuntamientos como el de Barcelona han recurrido varias veces a ella para aprobar las cuentas. Tanto el gobierno como la oposición se echan las culpas de haber llegado a esta situación que, a efectos prácticos, ha comportado que enero haya sido un mes perdido.

“Estos días nos han servido para reflexionar y definir los ejes prioritarios para lo que queda de mandato y que presentaremos el martes”, dijo ayer Larrosa. Por su parte, el jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, aseguró que la censura “nunca ha sido viable y es fruto de la incapacidad del PSC de llegar a acuerdos”. Definió como “un paripé” la cuestión de confianza y la censura y admitió que el uso habitual de este mecanismo “es un reflejo de cómo está la sociedad, hace falta un cambio”.

La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, dijo que esta situación “era esperable” dada “la nula voluntad de negociación” del gobierno. Recordó que, según la ley, ya no se pueden hacer más cuestiones de confianza este mandato y admitió que “se hace un abuso” de esta. La líder de Junts, Violant Cervera, hasta ahora era la principal aliada del PSC, dijo sobre la moción de censura que el jefe de la oposición “no la ha planteado”, pero que este impasse “se podría haber evitado si se hubiera llegado a un acuerdo de presupuesto”. La portavoz de Vox, Gloria Rico, destacó que “no ha habido una negociación real”. La del Comú, Laura Bergés, señaló que el PSC “nos ha hecho perder un mes” promoviendo “un modelo de ciudad caduco” y que hay “un abuso” de la cuestión de confianza “para ir por la vía directa sin pactar”.