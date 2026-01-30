Reconocen como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El Parlament aprobó ayer la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d'Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que recibió el voto favorable de Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, ERC, los Comuns y la CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que fue rechazada. Estos grupos vieron un “retroceso” y alertaron de que “no aportará ninguna solución” a los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en la prisión de Mas d'Enric, a manos de un interno.

La reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de las cárceles catalanas que trabajan en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es “dar seguridad y protección jurídica” a estos trabajadores. También recoge la obligación de la Generalitat a indemnizarlos en caso de lesiones y daños materiales en el ámbito de su trabajo, siempre que no haya dolo o negligencia. Los sindicatos de prisiones aplaudieron la aprobación, que calificaron de “reivindicación histórica”. UGT Presons consideró que “es un paso adelante hacia la profesionalización del colectivo” y le otorga más seguridad jurídica, más derechos y también más responsabilidad. Por su parte, CSIF remarcó que supone “una protección penal reforzada ante las agresiones y la presunción de veracidad de los informes y comunicados de hechos. Mientras, CCOO aseguró que es “un paso clave en prevención y protección del personal penitenciario”.