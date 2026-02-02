Proponen la creación de una "isla de la cultura" en el centro de Lleida: esculturas, museos y zona verde

Más aparcamientos disuasorios y más centros de día para la tercera edad, ludotecas y escuelas “bressol”. Esta son las principales demandas que las asociaciones de vecinos de Balàfia, La Bordeta y Ciutat Jardí han pedido incluir en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que está en proceso de elaboración. Las está empezando a recopilar el gobierno municipal después de que, hace meses, pidiera a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) que hiciera una lista con las mejoras que proponen para cada barrio. De las que ha recibido por el momento, la actuación más urgente está clara: más aparcamientos.

Aparcamientos y equipamientos aparte, hay otras demandas de las asociaciones vecinales. La de Balàfia reclama plantar árboles en la avenida Alcalde Porqueres entre las plazas Europa y França, la Rambla de Corregidor Escofet y habilitar el Parc del Noguerola entre el Arnau de Vilanova y las avenidas de Marimunt y Pinyana.

Por su parte, la de La Bordeta pide conectar la calle Sicorís con la de Palauet, habilitar un nuevo puente sobre el canal de Seròs o remodelar la plaza Sant Jordi.

Por último, la de Ciutat Jardí es la que ha tenido más propuestas a nivel de ciudad, ya que porpone habilitar una “illa de la Cultura” que abrace la biblioteca pública, el Museu de Lleida y los conventos de Santa Clara y Santa Teresa “reformando los edificios viejos para transformarlos en museos y, en el centro, una zona verde con esculturas”.

También aboga por replantear la movilidad entorno a la nueva estación de buses y que “toda la Rambla Ferran sea un parking soterrado, sin vehículos aparcados en superficie”.