Balàfia, Ciutat Jardí y La Bordeta piden más aparcamientos disuasorios y centros de día

Más aparcamientos disuasorios y más centros de día para la tercera edad, ludotecas y escuelas “bressol”. Esta son las principales demandas que las asociaciones de vecinos de Balàfia, La Bordeta y Ciutat Jardí han pedido incluir en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que está en proceso de elaboración. Las está empezando a recopilar el gobierno municipal después de que, hace meses, pidiera a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) que hiciera una lista con las mejoras que proponen para cada barrio. De las que ha recibido por el momento, la actuación más urgente está clara: más aparcamientos.

“Vemos muy necesario adecuar cuanto antes posible uno o varios aparcamientos disuasorios conectados con autobús con el centro urbano”, destaca la asociación de vecinos de Balàfia, que propone habilitar parkings “en la avenida Pinyana, al lado de la escuela Minerva, por donde ya pasa una lína de bus”. Desde Ciutat Jardí también reclaman “verdaderos aparcamientos disuasorios en los extremos de los barrios de entrada de la ciudad”, mientras que La Bordeta porpone habilitarlos en solares como “el que hay en el cruce de la calle Extremadura con la avenida Pla d’Urgell, en la avenida Amposta, en la intersección de la calle Palauet con Torrelameu o en la avenida Víctor Torres”. En este sentido, cabe recordar que el ayuntamiento está ultimando el Plan Aparca, con el que prevé habilitar varios aparcamientos disuasorios. Concretamente, se prevé que haya uno junto a la iglesia Montserrat, en Ciutat Jardí, así como otros por Rufea, Cappont, Pardinyes o Balàfia y que estén conectados con el centro mediante buses urbanos e interurbanos.

La otra gran demanda de Ciutat Jardí, Balàfia y La Bordeta son los equipamientos comunitarios. La asociación de este último barrio ha presentado una ambiciosa lista en la que piden una residencia y un centro de día para la tercera edad, ampliar la ‘llar d’infants’ municipal y habilitar un “equipamiento o sala multiusos tipo ateneu cultural para teatro, cine o actuaciones en directo para una población de 15.000 a 25.000 habitantes”. Por su parte, Ciutat Jardí exige que “todos los barrios estén dotados de servicios tales como escuelas ‘bressol’ y centros de día para personas con dependencia”, mientras que Balàfia también ve “imprescindible” planificar la construcción de una ‘llar’ con servicio de comedor.

Proponen una “Illa de la Cultura” y más árboles

Aparcamientos y equipamientos aparte, hay otras demandas de las asociaciones vecinales. La de Balàfia reclama plantar árboles en la avenida Alcalde Porqueres entre las plazas Europa y França, la Rambla de Corregidor Escofet y habilitar el Parc del Noguerola entre el Arnau de Vilanova y las avenidas de Marimunt y Pinyana. Por su parte, la de La Bordeta pide conectar la calle Sicorís con la de Palauet, habilitar un nuevo puente sobre el canal de Seròs o remodelar la plaza Sant Jordi. Por último, la de Ciutat Jardí es la que ha tenido más propuestas a nivel de ciudad, ya que porpone habilitar una “illa de la Cultura” que abrace la biblioteca pública, el Museu de Lleida y los conventos de Santa Clara y Santa Teresa “reformando los edificios viejos para transformarlos en museos y, en el centro, una zona verde con esculturas”. También aboga por replantear la movilidad entorno a la nueva estación de buses y que “toda la Rambla Ferran sea un parking soterrado, sin vehículos aparcados en superficie”.