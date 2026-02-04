Adiós al muro que separaba el andén del tren con la estación de buses, que ganará amplitud

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los trabajos para restaurar los Docs e integrarlos en la nueva estación permitirán que el andén de la vía 1 de la terminal de ferrocarriles gane amplitud. Esto se debe a que hasta ahora había un muro de contención entre el edificio modernista y la zona de vías que se ha demolido al asegurar la estabilidad y estructura del primero.

“Esta parte del andén era muy estrecha y ahora prácticamente doblará su amplitud con la demolición del muro”, destacó el adjunto a la dirección de obra, Joan Olivart.

Sobre la nueva estación, añadió que “además del reto de integrar y restaurar los Docs, ha habido la dificultad añadida de construir un edificio de este tipo justo encima del río Noguerola, que cruza la zona de los andenes próximos a la salida de Comtes d’Urgell y podría haber provocado problemas de filtraciones”.