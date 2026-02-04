Prueban el acceso de la nueva estación de autobuses de Lleida mientras los vecinos temen atascos

Con las obras de la nueva estación de buses casi finiquitada, toca ver cómo afectará su puesta en marcha a la movilidad de la zona, y eso es precisamente lo que hicieron ayer al mediodía técnicos de la Generalitat y la Paeria. Durante más de una hora varios autobuses salieron y entraron de la estación para comprobar si la regulación semafórica funcionaba debidamente y su afectación al tráfico de Príncep de Viana, que actualmente es una de las vías con mayor tráfico de Lleida ciudad.

Los vehículos que salían en dirección a la plaza del Treball daban la vuelta a plaza Europa, recorrían Príncep de Viana para encarar la rotonda de Ramon Berenguer IV y acceder otra vez a la terminal. “Podrán salir en ambas direcciones, tanto hacia plaza Europa como hacia el puente, pero para entrar deberán hacerlo por el carril de circulación derecho, por lo que los que vengan de bajada deberán dar la vuelta en Ramon Berenguer IV”, explicó el adjunto a la dirección de obra, Joan Olivart.

La entrada de buses de la estación tiene formato inglés, es decir, los que salgan del equipamiento deberán hacerlo por el carril izquierdo, mientras que los que entren lo harán por el derecho para facilitar su maniobrabilidad. La entrada y salida de vehículos estará dirigida por los semáforos ubicados en la entrada de la terminal y están coordinados con los otros que regulan el tráfico de Príncep de Viana y el paso de peatones.

Paralelamente, Olivart señaló que tanto para aparcar como para salir de la estación deberán recorrer toda la zona de andenes, lo que ha obligado a retirar uno de los 33 pilares que sustentan la cubierta de los Docs “para que puedan girar sin problemas para encarar la salida”. El adjunto a la dirección de obra añadió que todos los andenes tendrán un tope por seguridad.

El hecho de que la entrada y salida de los vehículos sea por Príncep de Viana es el único factor que preocupa a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV). “Al anterior gobierno municipal ya le planteamos nuestras dudas al respecto y estamos expectantes por ver cómo funciona la movilidad de la zona, esperemos que vaya bien, pero de lo contrario se deberán hacer replanteamientos” dijo el presidente de la FAV, Toni Baró.

Añadió que, cuando expresaron sus dudas al gobierno, “nos informaron que una Inteligencia Artificial coordinará los semáforos para evitar problemas y que es el mismo sistema que se utiliza en la estación de Barcelona-Sants, que tiene una idiosincrasia similar”. Sin embargo, el dirigente vecinal señaló que “si el tráfico en esta vía va a peor se deberán promover vías alternativas, habilitar parkings disuasorios y mejorar el transporte público, pero somos optimistas y deseamos que todo vaya sobre ruedas”.

El andén de la vía 1 de la terminal de ferrocarriles ganará amplitud

Los trabajos para restaurar los Docs e integrarlos en la nueva estación permitirán que el andén de la vía 1 de la terminal de ferrocarriles gane amplitud. Esto se debe a que hasta ahora había un muro de contención entre el edificio modernista y la zona de vías que se ha demolido al asegurar la estabilidad y estructura del primero. “Esta parte del andén era muy estrecha y ahora prácticamente doblará su amplitud con la demolición del muro”, destacó el adjunto a la dirección de obra, Joan Olivart.Sobre la nueva estación, añadió que “además del reto de integrar y restaurar los Docs, ha habido la dificultad añadida de construir un edificio de este tipo justo encima del río Noguerola, que cruza la zona de los andenes próximos a la salida de Comtes d’Urgell y podría haber provocado problemas de filtraciones”.