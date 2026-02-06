Acceden por el balcón tras una fuga en una caldera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat tuvieron que acceder ayer al balcón de una vivienda por una fuga en una caldera en la calle Ramon Soldevila. El aviso se recibió a las 11.43 horas al ser alertados por los vecinos de que caía abundante agua desde un balcón y también salía humo blanco de un cuarto piso, en un momento en el que no había nadie en el interior del inmueble. Dos dotaciones de los Bomberos acudieron al lugar y una de ellas accedió mediante una autoescalera al balcón, donde encontraron una fuga en la caldera. El humo era vapor del agua, señalaron fuentes de emergencias. Los efectivos cerraron la instalación y la llave de paso.