Alfons Segarra deja la gerencia territorial del ICS tras casi 4 años

Alfons Segarra dejará en marzo la gerencia del Institut Català de la Salut (ICS) en Lleida y de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que dirige el hospital Santa Maria, el del Pallars y las dos residencias públicas de Balàfia. Ocupa este cargo desde marzo de 2022, cuando fue designado en sustitución de Ramon Sentís, que llevaba dos años y medio al frente del ICS. Segarra antes había sido directo médico del Arnau de Vilanova.

Durante el periodo que ha estado al frente de la sanidad pública de Lleida se ha llevado a cabo la ejecución del nuevo edificio de consultas externas del Arnau, estrenado el pasado noviembre, ha impulsado las obras del nuevo bloque quirúrgico de este hospital, se ha inaugurado el nuevo CAP de Mollerussa, ampliado el de La Bordeta y remodelado el CUAP de Prat de la Riba, entre otras actuaciones.

Por otra parte, los hospitales públicos y la Atención Primaria de la región sanitaria de Lleida mantuvieron en 2025 las cifras más bajas de microorganismos multirresistentes de toda la serie disponible, desde 2008. Así lo constatan los informes anuales del Arnau, el Santa Maria y de los CAP, emitidos por el Programa de Optimización del Uso de Antibióticos del grup P-ILEHRDA. Muestran una tendencia sostenida de descenso de la resistencia bacteriana, especialmente acentuada en los últimos 5 años y compartida de forma homogénea por los diferentes niveles asistenciales. Los hospitales presentan una reducción drástica y la incidencia se sitúa en mínimos históricos.