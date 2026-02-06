Alianza entre Paeria de Lleida y el puerto de Tarragona para reforzar un eje logístico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria establecerá alianzas con la Autoridad Portuaria de Tarragona para consolidar un eje logístico fuerte y competitivo entre ambos territorios. El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó ayer el puerto tarraconense para conocer sus principales proyectos, especialmente en materia de intermodalidad ferroportuaria. En el encuentro, en el que también participaron representantes de Cimalsa, se constató la importancia del desarrollo del futuro polígono de Torreblanca, así como de la terminal ferroviaria intermodal de mercancías, tanto para la economía de Lleida como para la mejora de la cadena logística del puerto de Tarragona.

Larrosa también planteó la estrategia de desarrollo industrial de la ciudad, el dinamismo del parque Agrobiotech y la nueva ordenanza de impulso económico, con el objetivo de encontrar vías de colaboración también en estos ámbitos. “Lleida está tejiendo alianzas con agentes que hacen que nuestros proyectos de desarrollo económico sean referentes a escala regional europea”, afirmó.

Santiago J. Castellà, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona y de Barcelona Catalunya Centre Logístic, defendió que “Catalunya necesita una visión de la logística que fomente el eje que formamos Tarragona y Lleida”.