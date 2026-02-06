Las cámaras de los semáforos con “foto-rojo” de Lleida no multan al haber quedado obsoletas

Publicado por Albert Guerrero Periodista REDACCIÓN Lleida Creado: Actualizado:

Saltarse un semáforo en rojo está considerado como una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Los “foto-rojo” de Lleida entraron en servicio en marzo de 2014, y en sus primeros años de funcionamiento llegaron a quitar una media de casi 80 puntos al día. En cambio, los datos de la DGT constatan que en todo 2022 en Lleida ciudad solo se retiraron 868 puntos por esta infracción y en 2023, 720.

Por otra parte, la Paeria aseguró que los radares fijos de la ciudad funcionan con normalidad “y están sancionando, siempre teniendo en cuenta que pueden sufrir alguna avería puntual, como cualquier máquina”, afirmó la portavoz. Explicó que, desde que entraron en funcionamiento en 2014, cada día funcionan tres de los 9 radares simultáneamente y los ciudadanos pueden consultar cuáles en la web del ayuntamiento. Asimismo, la Guardia Urbana dispone de un radar móvil.

El importe de las multas y la pérdida de puntos del permiso varía en función de la gravedad de la infracción. Si se supera en hasta 20 kilómetros por hora la velocidad permitida, la multa es de 100 euros. Entre 30 y 40 km/h más, 300 y la retirada de dos puntos, y el castigo económico y la detracción de puntos va subiendo progresivamente.

Las de vigilancia del Eix Comercial no funcionaron entre 2016 y 2021

Casi todas las cámaras de videovigilancia del Eix Comercial y del Centro Histórico estuvieron sin funcionar entre 2016 y 2021 a causa de la falta de mantenimiento y de renovación de las averiadas, que no se llevó a cabo hasta hace cinco años, cuando se instalaron 35 nuevas. En 2024 ya había un total de 63. Esta situación fue motivada por un desacuerdo entre la Paeria y la concesionaria de los radares y los semáforos con cámara, que reclamó judicialmente al consistorio una compensación por las sanciones no impuestas entre los 55 y 65 kilómetros por hora.El número de cámaras va en aumento y en 2025 la Paeria indicó que Lleida supera las 200 en funcionamiento y que “se trabaja con la previsión de superar las 300 en 2027”. Las últimas 10 se instalaron en el Barri Antic.