Lleida estrena nuevo oratorio musulmán en Cappont, con aforo para 200 personas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El nuevo oratorio de la comunidad islámica Ibn Hazm en la avenida Alacant, en el barrio de Cappont, abrirá sus puertas hoy por primera vez. Con un aforo máximo de 200 personas, resolverá la falta de un espacio cubierto en la que los miembros de esta congregación se encontraban desde 2013, cuando tuvieron que dejar el Palau de Vidre.

Desde entonces, han rezado en un pabellón y en un cobertizo de la Fira. Ahora, tras más de un año de obras, estrenan un amplio local con una sala de oraciones y dos vestíbulos en el que "los días más fuertes no pasaremos del centenar de personas, y en verano será muy difícil llegar a 200”, explicó ayer un portavoz, Mohamed Abouchi.

El oratorio, no obstante, no podrá acoger los rezos multitudinarios de muchos viernes y fines de semana, sobre todo durante la campaña de la fruta, cuando se reúnen más de 200 personas. El alcalde, Fèlix Larrosa, explicó esta semana que la comunidad ha retirado la petición para construir una mezquita en el polígono industrial del Camí dels Frares, un equipamiento que solventaría su necesidad de mayor aforo.

Ibn Hazm ya rechazó presentar oferta a la licitación de la concesión de la finca, que quedó desierta. La Paeria propuso entonces una adjudicación directa, a petición de los musulmanes, con un canon rebajado hasta los 50.000 euros por un periodo de 50 años. Sin embargo, nunca sometió el expediente a votación ante la falta de apoyos entre los grupos de la oposición.

Relación con los vecinos

El día antes de inaugurar el oratorio, Abouchi celebró que la relación con los vecinos de Cappont “es muy buena, han venido a verlo y tienen las puertas abiertas”. Asimismo, aseguró que velarán por garantizar “tranquilidad” y evitar “jaleos” en el barrio. La presidenta de la junta vecinal, Veni Ros, se mostró “a favor de la convivencia” y explicó que la mayoría de los miembros de Ibn Hazm “son vecinos del barrio, que merecen tener un espacio digno”.

Aseguró que “vigilaremos que haya una buena convivencia, como con cualquier otro establecimiento como los bares y discotecas, que sí generan problemas pero nadie pone el grito en el cielo”. Asimismo, “no entendemos que se convocaran manifestaciones en contra de la apertura de un oratorio y que de este racismo naciera una entidad que quiere hacer sombra a la asociación de vecinos”, afirmó.

Sala diáfana con moqueta ignífuga y dos vestíbulos

El oratorio de la avenida Alacant cuenta con una gran sala diáfana para el rezo, con el suelo cubierto con una moqueta ignífuga, así como dos vestíbulos y una zona de aseo y baños. Ocupa los espacios de un antiguo lavadero de vehículos, cuya cubierta era de amianto y fue retirada por parte de Ibn Hazm. También renovaron tuberías del edificio.