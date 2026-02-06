Un motorista herido en una colisión con un coche en Lleida ciudad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El conductor de una motocicleta ha resultado herido este viernes por la mañana en un choque con turismo en la avenida de Valencia de Lleida. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el hombre ha sido trasdallat al hospital Arnau de Vilanova con heridas de gravedad menor. Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 07.30 horas.

Por otra parte, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajaron este jueves en un accidente de un camión que transportaba cerdos en Aransís, en Gavet de la Conca. A causa del siniestro, el camión volcó, pero el camionero resultó ileso, según los Bombers. El aviso se recibió a las 12.18 horas y el camión volcado no afectaba a la circulación al ser en un camino.