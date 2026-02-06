Otros dos detenidos por la paliza que dejó en coma a un hombre en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra arrestaron el miércoles a un joven de 18 años y a un menor de 17 por la brutal paliza que dejó en coma a un hombre de 37 años el pasado noviembre en la zona dels Vins de Lleida. A consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser hospitalizada y no salió del coma hasta mediados de diciembre. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 23 de noviembre entre las calles Bonaire y Sant Martí, en la zona de bares de la Zona Alta. La víctima fue atacada por varias personas, quedó inconsciente y tuvo que ser trasladada al hospital Arnau de Vilanova. La agresión se produjo en el exterior de un local de ocio nocturno por causas que se están investigando. La víctima presentaba una fractura craneal.

Agentes de la Unidad de Investigación de la ABP Segrià de los Mossos se hicieron cargo del caso y abrieron diferentes líneas de trabajo que permitieron, cuatro días después de la agresión, detener a un adolescente de 17 años supuestamente implicado en la agresión. El trabajo policial continuó para identificar al resto de implicados. Finalmente, el miércoles por la mañana se ejecutó la segunda parte de la investigación con la detención en Lleida de dos personas más, un joven de 18 años y un adolescente de 17 por un delito de intento de homicidio. Además, este menor también sería el autor de un robo con violencia cometido el fin de semana en la avenida Alcalde Porqueres.

Ambos pasaron ayer a disposición judicial. Según confirmaron fuentes judiciales a este diario, el adolescente lo hizo delante de la Fiscalía de Menores y el adulto, ante el juzgado de guardia de Lleida, que decretó su puesta en libertad con cargos y con obligación de comparecer cada semana en el juzgado. Asimismo, se le retiró el pasaporte al decretar el juzgado la prohibición de salida del territorio español y se le impuso, además, una prohibición de aproximación y comunicación respecto a la víctima.

Familiares y allegados de la víctima salieron a la calle por el Eix Comercial de Lleida el pasado diciembre para exigir justicia y también para pedir la colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables de la brutal agresión.