Solicitan un control más efectivo de las obras que afectan l’Horta

La reunión de l'Horta Sud con la oposición de la Paeria.

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación vecinal Horta Sud reclamó ayer la ayuda de la oposición en la Paeria para un control efectivo de las grandes obras e infraestructuras que afectan a esta zona. Pide un control estricto de las licencias, seguimiento técnico sobre el terreno, constituir una comisión de control y establecer un canal directo para comunicar incidencias.

También solicita más seguridad y protección de los caminos rurales, así como de los servicios de agua y de riego.