URBANISMO
Solicitan un control más efectivo de las obras que afectan l’Horta
La asociación vecinal Horta Sud reclamó ayer la ayuda de la oposición en la Paeria para un control efectivo de las grandes obras e infraestructuras que afectan a esta zona. Pide un control estricto de las licencias, seguimiento técnico sobre el terreno, constituir una comisión de control y establecer un canal directo para comunicar incidencias.
También solicita más seguridad y protección de los caminos rurales, así como de los servicios de agua y de riego.