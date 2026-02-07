La Generalitat reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones después de años de reivindicación sindical

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“Tienen la condición de agentes de la autoridad, a los efectos legalmente establecidos, el personal funcionario y el personal directivo que ejercen funciones de régimen interior y de rehabilitación en centros penitenciarios y que dependen orgánicamente del departamento competente en materia de ejecución penitenciaria”. Eso afirma la ley que publicó ayer el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones después de que el Parlamente lo aprobara la semana pasada y tras años reclamándolo los sindicatos.

El CSIF lo calificó de “avance histórico” que supondrá tener “más seguridad y protección jurídica”. Desde UGT afirmaron que “incorpora elementos como la presunción de veracidad de los informes, la identificación profesional y el principio de indemnidad, que permite resarcir lesiones o daños materiales sufridos en el ejercicio de las funciones”.

Precisamente esta semana trascendió que el año pasado hubo 33 agresiones a empleados del Centre Penitenciari Ponent, según el sindicato CSIF, que afirmó que esta cifra “evidencia una conflictividad persistente” (ver SEGRE del martes). Son dos más que en 2024 pero 12 menos que en 2023. El sindicato consideró que las agresiones “no pueden ser interpretadas como hechos menores, sino como indicadoras claras de tensión estructural y riesgo potencial”.