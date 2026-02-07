Los sindicatos educativos anuncian más huelgas del 16 al 20 de marzo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los sindicatos educativos anunciaron ayer una semana de huelgas entre el 16 y el 20 de marzo, después de la ya convocada para el próximo miércoles 11 de febrero, si no avanzan las negociaciones con Educación. USTEC-STEs (IAC), Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT trabajan en la concreción de los paros, pero descartan que sean parciales. Critican el “menosprecio” del departamento tras anular una reunión prevista para el pasado jueves y no haber planteado ninguna respuesta a sus reclamaciones, que son un incremento salarial para hacer frente a una pérdida de más del 20% de poder adquisitivo, la reducción de ratios, la dotación de más personal, más recursos para la educación inclusiva y reducir la sobrecarga de trabajo y la burocracia.

En las comarcas de Lleida decenas de centros han organizado acciones de protesta previas a la huelga del día 11. Ese día, además, está prevista una concentración en la plaza España a las 7.45 horas, un desayuno popular reinvindicativo a las 11.00 frente a la delegación de Educación y una manifestación que partirá a las 18.00 de Ricard Viñes. Asimismo, en La Seu d’Urgell habrá un desayuno-taller de pancartas en la plaza de Les Monges de 10.00 a 11.00 y a las 18.00, una concentración en la plaza dels Oms, frente al ayuntamiento. En Tremp también hay convocado un taller de pancartas y un desayuno reivindicativo, así como una ‘cridòria’ a las 12.00 ante los servicios territoriales de Educación.

Sobre las movilizaciones de marzo, los sindicatos incidieron en que están “valorando opciones”, aunque recalcaron que serán paros de “24 horas seguro”. Ramiro Gil, de Professors de Secundària, calificó de “tomadura de pelo” la voluntad negociadora del Govern, tras no cumplir su “compromiso” de ofrecer una propuesta por escrito sobre su petición de incremento salarial. Iolanda Segura, de USTEC, añadió como reivindicaciones retornar las horas “recortadas” en ciencias, filosofía y literatura. Esther Vila, de CCOO, dijo que “hemos de salir a la calle sí o sí”; Isarn Pardes, de CGT cree que no tener presupuestos no puede condicionar la negociación; y Lorena Martínez, de UGT, auguró una huelga “masiva” el día 11.