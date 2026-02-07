UNIVERSIDAD
Más de 2.000 alumnos de Bachillerato y FP visitan los campus de la UdL
Un total de 2.004 estudiantes de Bachillerato y FP de 36 centros del Segrià, la Noguera, Les Garrigues, el Pla d’Urgell y el Urgell visitaron ayer los distintos campus de la Universitat de Lleida (UdL) en la jornada de puertas abiertas para el futuro alumnado. Entre otras actividades, hubo sesiones informativas sobre los grados que se imparten, en la Politécnica Superior una charla con antiguos alumnos y en Inefc, un ‘tastet’ deportivo.