Vehículos para todos los bolsillos: Lleida Ocasió arranca con 637 expuestos y a la venta

La edición número 20 del certamen Lleida Ocasió arrancó ayer con 637 vehículos usados a la venta, entre turismos utilitarios, coches de alta gama, furgonetes y autocaravanas, tanto de gasolina como diésel, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. La media aproximada de precios es de unos 19.000 euros, aunque se pueden encontrar vehículos para todos los bolsillos. Por ejemplo, desde un BMW Serie 5 del año 2005 con 150.000 kilómetros recorridos por 6.000 euros a un Audi Q8 por 86.900. Entre los económicos, los potenciales compradores también pudieron adquirir un Smart por 7.500 euros, un Opel Corsa por 8.500, un Dacia Sandero por 10.500 o un Seat Arona por 14.490. Y entre los más caros, un BMW M2 por 85.000 euros, un Land-Rover Defender que cuesta 71.990 y un Mercedes GLE 350 híbrido enchufable por 64.900.

La feria se prolonga hasta mañana domingo y algunos expositores ofrecen descuentos a los visitantes de hasta el 10% en determinados vehículos. Asimismo, el número inicial de vehículos expuestos se irá incrementando a medida que se vayan produciendo ventas. En este sentido, expositores consultados afirmaron que los visitantes de este salón suelen ser personas interesadas en adquirir alguno y, por esa razón, se cierran ventas ya estos días, además de iniciar contactos que acaban fructificando días o incluso meses después. En la edición de 2025 se vendieron 130 vehículos, con un volumen de negocio superior a los 2,5 millones, lo que supuso un incremento de ventas de más del 11% respecto al año anterior, según la Asociación Provincial de Empresas de Automoción.

Este año Lleida Ocasió gana 2.500 metros cuadrados de superficie de exposición respecto al anterior al incorporar el nuevo pabellón 5, que junto con el 3 y el 4 y el espacio exterior conforma una superficie de 12.100 metros cuadrados. Se puede visitar hasta mañana domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 y la entrada es gratis.

Un 80% de los 33 expositores son de la capital, un 16% del resto de la demarcación de Lleida y un 4%, de fuera.El sector del automóvil usado está al alza ya que en la ciudad se vendieron el año pasado 6.441 vehículos de ocasión, un 5,4% que en 2024, y 23.555 en toda Lleida.