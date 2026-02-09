La Paeria recogió 61 propuestas para los usos de la antigua estación de buses y hará un concurso arquitectónico

Le hemos pedido a la IA que se imagine cómo sería la vieja estación de autobuses en algunas de las principales propuestas que hacen los lectores de SEGRE: un centro comercial, un jardín botánico, un espacio gastronómico y un espacio desportivoSEGRE

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El futuro del 'Baixador' de Lleida se está configurando gracias a una notable participación ciudadana. Tanto el proceso impulsado por la Paeria como una encuesta reciente del diario SEGRE han recogido más de 700 propuestas para los usos de este emblemático espacio. Entre las ideas más destacadas, se encuentran la creación de un parking, un ambulatorio, una biblioteca o un polideportivo.

Meses atrás, el Ayuntamiento de Lleida puso en marcha un proceso participativo exhaustivo para definir el destino de este antiguo apeadero. En esta iniciativa, 296 personas aportaron su visión, identificando 81 necesidades y formulando 61 propuestas concretas. Les ideas principales que emergieron incluyen la transformación del espacio en un parking público, un ambulatorio, una biblioteca, un local dedicado a la cultura popular, un mercado de proximidad con zonas de restauración o un complejo deportivo con pistas de baloncesto, voley, zonas de escalada y piscinas cubiertas.

Paralelamente, esta semana, el diario SEGRE lanzó una encuesta a sus redes sociales, recogiendo un total de 414 propuestas adicionales de sus lectores. Les opciones más votadas en esta consulta popular coinciden en parte con las del proceso municipal, destacando la conversión del apeadero en un parking, un centro comercial, una pista deportiva, un polideportivo, un mercado con productos de proximidad o un espacio gastronómico. Además, durante el proceso de la Paeria, también se plantearon ideas como un refugio climático, un centro de día o un área comercial que complementara el Eix.

Ante la gran cantidad y diversidad de ideas, el gobierno municipal ha informado de que el siguiente paso será la convocatoria de un concurso de ideas, sin una fecha fijada. Esta iniciativa se pondrá en marcha una vez se haya analizado la viabilidad arquitectónica y técnica de todas las propuestas recopiladas.