Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes. El encuentro, que ha durado unas cuatro horas, se ha citado poco después de que arrancara un paro general del servicio que ha generado cancelaciones y retrasos en la red de alta velocidad y en los servicios de cercanías de Catalunya y Madrid. Al salir de la reunión, los sindicatos han confirmado la intención de suspender la protesta después de llegar a un pacto en torno a la petición de más personal y de inversiones en mantenimiento y seguridad que habían planteado al ministro Óscar Puente.

"Hemos llegado a un acuerdo de desconvocatoria que creemos que es histórico para el ferrocarril", ha explicado el secretario general de Semaf, Diego Martín, al salir del encuentro. Tal como ha resaltado, el pacto incluye la mejora de la inversión en infraestructuras y seguridad, así como la contratación de más personal. "Hablamos de muchos millones", ha añadido, antes de destacar que el acuerdo es extenso y que se tiene que explicar bien a trabajadores y ciudadanía.

Tal como ha dicho el representante sindical, ahora se iniciarán los trámites para desconvocar la huelga en las empresas afectadas por los paros. "La firma del acuerdo es la desconvocatoria de los paros", ha concretado. Además, ha explicado que el gobierno español –también el Ministeri d'Hisenda– ha aprobado el incremento de la inversión, que ha cifrado en "más del 50%" en mantenimiento ferroviario.

Durante la jornada de huelga de este lunes, una de las incidencias destacadas en Lleida ha sido que el Avant de las 07.05 –constaba como servicio mínimo– no ha salido. "Este tren constaba como servicio mínimo, pero nos han dicho que el maquinista no se ha presentado y que el tren no sale, así que iremos en coche", ha explicado a la ACN Marina Bernal, que trabaja de profesora en la capital catalana. Los problemas se han extendido también a los Rodalies y Regionales, sobre todo en las líneas RL3 y RL4, donde algunos trenes no han circulado porque los maquinistas no han podido hacer el tiempo de descanso mínimo establecido. El tren de la RL4 de las 8.42 horas ha salido con 50 minutos de retraso.

Una usuaria que tenía billete para un tren de alta velocidad de Lleida a Barcelona a las 11.30 horas ha explicado a SEGRE que su viaje se ha aplazado hasta las 13.30 horas. "Desde atención al cliente me han dicho que compre yo otro billete para el tren de las 12.00 horas, si quedan, y que ellos me anulen el mío", ha dicho. "Soy médico y no sé si llegaré al trabajo", ha lamentado.

Otra viajera ha relatado que ha podido llegar a la capital del Segrià desde Tàrrega a la hora prevista, pero no le aseguran que tenga tren por la tarde para volver a casa: "si no hay tren buscaremos alguna alternativa como el bus, no tengo otra", afirma.