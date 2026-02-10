Juicio laboral contra la Generalitat de bomberos voluntarios de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La demanda colectiva contra la Generalitat presentada por 109 bomberos voluntarios de 22 parques de la demarcación de Lleida ha sido admitida a trámite y ya tiene fecha para juicio, según ha podido saber este periódico. Será el próximo 25 de septiembre en la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Lleida, en la que será la primera vista de este tipo en Catalunya. También se han señalado las presentadas en los juzgados de Terrassa, Granollers y Figueres, mientras que otros juzgados están pendientes de tramitación. Estas demandas engloban a 171 bomberos voluntarios.

El pasado 21 de noviembre, 109 bomberos voluntarios leridanos presentaron la primera demanda colectiva para exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con los bomberos profesionales. Reclaman al Govern que les dé de alta en la Seguridad Social porque, en caso de accidente, queden cubiertos, ya que ahora se sienten “desprotegidos”. Promovida por Bombers Precaris en Lluita, el equipo legal del colectivo valoró positivamente el hecho de que varias de las demandas, entre ellas la que agrupa a más bomberos, ya hayan sido admitidas y tengan señalamientos. También explican que la Generalitat se ha personado por el momento en tres de estos juzgados, todos menos Lleida, para plantear un posible conflicto sobre la jurisdicción competencial, aduciendo que estas demandas deberían llevarse por la vía de lo contencioso-administrativo. Desde el equipo legal de Bombers Precaris consideran que “este planteamiento carece de fundamento porque en este caso no se está cuestionando una resolución administrativa, sino la posible relación laboral encubierta de los bomberos voluntarios, y que de esta forma se intenta impedir la celebración de los juicios ya señalados o por señalar”.

Cuando se presentó la demanda, Tamara Garcia, directora general de Prevención y Extinción de Incendios, señaló que, según la ley 5/1994, no hay una relación laboral directa con los bomberos voluntarios y recordó que se han aprobado mejoras como el seguro médico o las compensaciones. El pasado verano, en Lleida había 363 profesionales y 379 voluntarios.