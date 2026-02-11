El esfuerzo económico para pagar el alquiler en la ciudad de Lleida se acerca al doble del de una hipoteca

La brecha entre los precios de los alquileres y las cuotas hipotecarias lleva años ensanchándose en Lleida ciudad y, actualmente, las familias destinan cerca del doble de sus ingresos a pagar los primeros que a las segundas. Así lo recoge un estudio del portal Idealista -que avalan fuentes del sector inmobiliario-, que indica que actualmente los inquilinos destinan el 22% de sus ingresos para pagar un arrendamiento, mientras que los que han comprado piso necesitan el 13%, el porcentaje más bajo de todas las capitales del Estado junto con Melilla y Jaén. En cuanto a los alquileres, Lleida es sexta por la cola empatada con Lugo, Huesca, Toledo, Soria, Ourense, Cuenca y Teruel.

Pese a que la diferencia entre arrendamiento e hipoteca es de 9 puntos, Lleida es la excepción si se compara con el resto de capitales catalanas, que tienen porcentajes más elevados en ambas categorías. La que más se acerca es Tarragona, cuyas familias destinan el 24% de los ingresos al alquiler y el 15% a la hipoteca; en Girona es el 16% y el 19%; mientras que en Barcelona es el 46% y el 30%, respectivamente. Precisamente, la Ciudad Condal lidera el ranking de esfuerzo económico para el alquiler, mientras que para el pago de la hipoteca la más cara es Palma de Mallorca, cuyas familias destinan el 46% de sus ingresos.

“Esta diferencia entre el alquiler y la hipoteca se debe a la poca oferta de arrendamiento que hay y la alta demanda”, señala el presidente del Col·legi d’Agents de la Propietat Inmobiliària de Lleida (API), Josep Maria Esteve. Sim embargo, remarca que “pese a esta diferencia, Lleida tiene unos precios relativamente económicos, lo que comporta que el esfuerzo económico tanto para hipoteca como alquiler sea más asequible que el resto de capitales”.

El arrendamiento en la capital, el más rentable del Estado

Lleida es la capital del Estado donde resulta más rentable comprar una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler. Según datos de Idealista, un arrendamiento en la ciudad generaba un rédito anual medio del 7,5% a finales de 2025, mientras que la media estatal era del 6,7%. De este modo, Lleida está en lo más alto del ranking seguida de Murcia y Huelva. No obstante, el rédito ha caído de forma significativa los últimos años, ya que en 2020 era del 8,7%. Parte de esta caída se debe a las restricciones en los precios de los alquileres por ser zona tensionada, una calificación que en Lleida tienen, además de las capitales de comarca, Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Artesa de Segre, Ponts, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Linyola y Guissona. Desde el sector inmobiliario señalan que las limitaciones de precios y “las incertidumbres” que genera la ley de Vivienda catalana han comportado una reducción de la oferta.