La Paeria de Lleida promueve la venta de parcelas en Torre Salses, y ERC, contra Promenade

La Paeria de Lleida celebró este martes sendas reuniones con los vecinos de La Bordeta y Els Mangraners para informarles de la venda de 16 parcelas en la zona de Torre Salses destinadas a viviendas unifamiliares. Unos terrenos que son de titularidad municipal y que están repartidos entre las calles Josep Betriu y Josep Maria Minguella. Su precio ronda los 60.000 euros, IVA incluido, y se podrán presentar ofertas hasta el 2 de marzo. Desde el ayuntamiento señalaron que, por el momento, no prevén hacer más sesiones informativas.

Por otro lado, el grupo municipal de ERC llevará al pleno de este mes una moción para rechazar el proyecto de implantar un centro comercial en la zona de Torre Salses, bautizado como Promenade, y para mostrar su apoyo al comercio local. Considera que el proyecto, cuyas obras empezarán el día 26, “no crea actividad nueva, la desplaza y lo hace en detrimento del centro, de los barrios y del tejido comercial que da vida a Lleida”.

Asimismo, ERC hizo hincapié en la “oportunidad estratégica” de sacar adelante plan de la estación en vez de Torre Salses, que está aprobado desde 2023 y consiste en implantar una área comercial junto a la terminal de trenes y la de autobuses “para revitalizar el centro y su comercio”.