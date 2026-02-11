La Urbana detecta 700 infracciones en un año en establecimientos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Unidad de Policia Administrativa de la Guardia Urbana (UNIPA) detectó un total de 700 infracciones administrativas en las 219 inspecciones que hizo a establecimientos el año pasado para asegurarse que cumplían la normativa. La mayoría de las actuaciones han sido de oficio y de carácter administrativo y 108 son vinculadas a la salud pública, como por ejemplo revisar las condiciones de salubridad de un comercio o establecimiento hostelero, o la tenencia de animales de compañía, labor que han hecho en coordinación con el servicio de veterinaria municipal.

En el ámbito medioambiental, ha inspeccionado 43 vertidos ilegales y ha identificado a los autores de 29 de ellos. Cabe destacar que desde hace años los vertidos ilegales de basura han aumentado de forma considerable, especialmente en las partidas de l’Horta, cuyos vecinos han exigido más vigilancia y sanciones ejemplares para los infractores. Paralelamente, durante el año pasado la UNIPA ha hecho 450 encargos de los diferentes departamentos del ayuntamiento, así como la expedición y envío de 610 documentos a los servicios municipales.

“Una unidad clave”

La Paeria destacó que las cifras de la UNIPA la consolidan como “una unidad clave de la Guardia Urbana” en el el ámbito de la protección ambiental y salud pública.