Los docentes dicen “basta”

Docentes y personal educativo están llamados a una huelga unitaria hoy por un mejor sueldo, menos alumnos por aula y más personal para atender la “creciente diversidad”. Se han fijado servicios mínimos de un docente para cada tres aulas en la educación obligatoria, y Educación anuncia una propuesta de mejora salarial para evitar futuros paros.

Los docentes catalanes y el personal laboral están llamados a una huelga unitaria hoy para reclamar mejoras salariales y laborales. “Pedimos bajar las ratios, más apoyo y docentes en las aulas, así como equiparar nuestro sueldo con el del resto del profesorado del Estado, hace muchos años que perdemos cada vez más poder adquisitivo”, destacó el jefe de estudios del colegio Magí Morera de la capital, Ivan Mayora. Añadió que “denunciamos la inacción del departamento de Educación con todas nuestras reivindicaciones, hace muchos años que venimos quejándonos de lo mismo”.

Asimismo, Mayora consideró que los servicios mínimos fijados son adecuados porque “los alumnos deben estar atendidos, y tenemos que garantizarlo en las mejores condiciones posibles”. Estos son del 33% en llars d’infants, un docente para cada tres aulas en Infantil, Primaria y Secundaria, y del 50% para la educación especial y los servicios de comedor, acogida, extraescolares y de atención al alumnado con necesidades especiales. La Paeria garantizó su cumplimiento en Lleida.

Desde la escuela Mare de Déu del Carme de Alcoletge, la maestra de educación Primaria Roser Reñe lamentó que “una parte del alumnado necesita una atención muy intensiva y no tenemos suficientes apoyos, lo que hace que otros alumnos queden desatendidos”. Lourdes Arbós, maestra de apoyo para la inclusiva (SIEI), destacó que “existe una gran carga burocrática: planes de apoyo individualizado, informes de evaluación y otros documentos que los maestros actualizamos constantemente”, lo que “supone horas y horas de trabajo que no quedan cubiertas dentro del horario escolar”. Asegura que “este trabajo es necesario y queremos hacerlo bien, pero pedimos que se reconozca”.

Los profesores de institutos también están llamados al paro. Fidel Florensa, Anna Castro y Arnau Raluy, del Joan Solà de Torrefarrera, coinciden en la necesidad de tener más personal, reducir la burocracia y mejorar sueldos y ratios. Dolors Seuma señaló que “pasamos alumnos de etapa aunque no hayan alcanzado los mínimos, especialmente en lenguas”. Àngel Guillem habló de una “presión continua para que nadie repita curso” y dijo que “nos encontramos solos ante situaciones complejas en el aula, sin apoyo institucional y, en muchas ocasiones, tampoco familiar”. Susanna Amorós explicó que “el trabajo cada día es más difícil por la gran diversidad del alumnado, no puedo gestionarlo”.