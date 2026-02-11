“No es un conflicto sectorial, afecta a la calidad de la educación”

Pancartas y carteles- Varios centros educativos de Lleida prepararon ayer pancartas y carteles para protestar en la huelga de hoy con consignas como “defensem l’educació pública” o “no estem de carnaval, estem de funeral”. En el instituto Ribera del Sió de Agramunt, los profesores se concentraron ayer para exigir mejores ratios, más recursos, menos burocracia y la participación de la comunidad educativa en los nuevos currículums educativos.

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC) comprenden los motivos de las movilizaciones que ha convocado el profesorado para exigir mejoras laborales porque creen que repercuten directamente en la atención al alumnado. La aFFaC destaca que “los docentes convocan una huelga para exigir una condiciones laborales dignas” y asegura que “las familias no lo viven como un conflicto sectorial, sino como un problema que afecta directamente a la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas”.

En este sentido, detalla que “cada día vemos como la infrafinanciación crónica, la falta de personal y la mala planificación tensionan las escuelas e institutos públicos”, y añade que, mientras tanto, “la administración continúa destinando recursos a mantener y ampliar conciertos educativos innecesarios”. “Esta priorización de la concertada se hace a costa de la pública y debilita el sistema que debería garantizar la igualdad de oportunidades. Los recursos públicos deben ir a fortalecer la red pública, no desviarse hacia plazas privadas o concertadas”, subraya.

Por todo ello, las familias consideran que “es necesaria una apuesta clara y urgente para no cerrar líneas públicas, reducir ratios, aumentar y diversificar los profesionales de la educación, garantizar la gratuidad del sistema, mejorar condiciones laborales y dotar a los centros de los medios humanos y materiales que necesitan”.

De hecho, recientemente la asamblea general de la aFFaC reclamó una planificación de la oferta educativa basada en criterios de equidad y sostenibilidad, que evite duplicar plazas concertadas financiadas con dinero público en los lugares donde la pública puede asumir la demanda. Asimismo, exigió que la renovación de los conciertos prevista para el próximo curso suponga “un cambio de modelo, ponga fin a las renovaciones automáticas e interesadas y priorice claramente la educación pública”.

La entidad ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que, pese a los compromisos políticos, la inversión en educación en Catalunya está estancada y el presupuesto para este ámbito “continúa lejos del 6% del PIB que establece la ley de Educación de Catalunya (LEC), objectivo que se debería haber conseguido en el año 2017”.