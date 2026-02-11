Tres detenidos por robar 54 baterías del canal de Aragón y Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido en las últimas semanas a tres personas acusadas de robar 54 baterías de varias casetas de riego del canal de Aragón y Catalunya situadas en Alfarràs y Fraga. Los ladrones aprovechaban las horas con poca circulación de vehículos y personas para forzar el acceso a estas instalaciones, que contienen sistemas de automatismos y de gestión del suministro de agua. Los afectados denunciaron daños materiales por un valor de unos 43.800 euros, además de varios perjuicios indirectos ocasionados por los robos, como el desabastecimiento de agua de trece comunidades que riegan una superficie agrícola de 13.164 hectáreas.

Los representantes y trabajadores de la comunidad de regantes denunciaron a la Guardia Civil la intrusión en 29 casetas de riego que suministran agua a 13 comunidades de regantes y el robo de 54 baterías. Además, comunicaron que estos hechos les habían obligado a aumentar su vigilancia y a implementar sistemas de seguridad. Según los denunciantes, la sustracción de las baterías también provocó desajustes en el suministro de agua. Gracias a la colaboración ciudadana y de los guardas rurales se identificaron a tres vecinos del Segrià como presuntos autores de los hechos. El instituto armado les acusa de nueve delitos continuados de robo con fuerza en las cosas.

Los arrestos se produjeron entre diciembre y enero. La Guardia Civil entregó las diligencias al juzgado de Lleida. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. En 2023, ya detuvieron a dos individuos en Lleida como presuntos autores de 22 robos en casetas de riego en el canal. Ocasionaron unos daños valorados en más de 30.000 euros.