Una incidencia impide validar abonos y billetes en los buses: durante más de dos horas los usuarios pudieron viajar gratis

Publicado por S. COSTA D. REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Una incidencia técnica provocó que los autobuses urbanos no pudieran validar abonos ni expedir billetes ayer a primera hora de la mañana. La afectación no comportó problemas en la circulación de los vehículos, pero sí que supuso que, desde aproximadamente las 7.30 hasta las 9.45 horas, sus usuarios pudieron viajar de forma gratuita.

Según informó el gerente de la empresa concesionaria del servicio, Carles Soldevilla, la incidencia “ha ocurrido con la aplicación My Bus, que se encarga de hacer las identificaciones de los conductores una vez empiezan su turno y de contabilizar y tramitar los viajes y validaciones de abonos y billetes de los usuarios”. Señaló que, “la afectación de esta avería no fue más allá que, durante unas dos horas, el servicio de transporte público ha sido gratuito para los ciudadanos, que es el tiempo que se ha tardado en identificar la avería y reiniciar el sistema”.

Sobre la aplicación My Bus, Soldevilla remarcó que “la incidencia no ha sido solo en Lleida, sino que ha afectado a todas las empresas de transporte que hacen uso de este programa, que en nuestro caso se encarga concretamente de la logística y la organización interna de la empresa”.

Tras más de dos horas fuera de servicio, los servidores de My Bus volvieron a estar operativos a las 9.45 y los viajeros pudieron empezar a validar sus abonos de transporte.

Servicio prorrogado

Cabe recordar que el pleno de la Paeria aprobó a finales de 2025 con los votos del gobierno municipal del PSC y el grupo del PP, prorrogar el contrato de los buses urbanos un año más. En principio, está previsto que la concesión vuelva a salir a concurso y no haya municipalización. Paralelamente, la Paeria ha abierto un proceso participativo para proponer mejoras en el servicio.