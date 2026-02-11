SEGRE

Vandalismo en vehículos en el barrio de Joc de la Bola de Lleida

El caso está en investigación y no ha trascendido si se trata de un acto vandálico o de una oleada de robos

Foto de uno de los coches con los cristales rotos.

Foto de uno de los coches con los cristales rotos.Cedida

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Vecinos denunciaron este martes a SEGRE que el sábado por la noche individuos rompieron las ventanillas de varios coches estacionados en la calle Mestre Tonet, en Joc de la Bola. El caso está en investigación y no ha trascendido si se trata de un acto vandálico o de una oleada de robos. “No se trata de casos aislados”, afirmó una afectada. 

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra llevan más de un año haciendo dispositivos de vigilancia conjunta para reducir los robos en interior de vehículos. Se han producido decenas de detenciones que han supuesto una disminución de casos, según ambos cuerpos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking