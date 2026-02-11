Vandalismo en vehículos en el barrio de Joc de la Bola de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vecinos denunciaron este martes a SEGRE que el sábado por la noche individuos rompieron las ventanillas de varios coches estacionados en la calle Mestre Tonet, en Joc de la Bola. El caso está en investigación y no ha trascendido si se trata de un acto vandálico o de una oleada de robos. “No se trata de casos aislados”, afirmó una afectada.

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra llevan más de un año haciendo dispositivos de vigilancia conjunta para reducir los robos en interior de vehículos. Se han producido decenas de detenciones que han supuesto una disminución de casos, según ambos cuerpos.