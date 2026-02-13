El ayuntamiento de Lleida revisa el arbolado del recorrido del desfile de Carnaval para garantizar la seguridad

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida está haciendo tareas preventivas de revisión y mantenimiento del arbolado situado en el recorrido de la Rua de Carnaval del sábado por la tarde con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y asistentes. Según informa la Paeria, este viernes la empresa concesionaria del servicio de jardinería municipal trabaja en la calle Doctora Castells, en los Camps Elisis y en el aparcamiento de Fira de Lleida, donde se están retirando ramas secas que podrían suponer un riesgo durante el paso de las carrozas y comparsas. Además, en la calle Santa Cecília se talará de forma urgente un almez que, vista la acumulación de agua de los últimos días y la inclinación que presenta el árbol, no ofrece suficientes garantías de seguridad.

La Gran Rua de Carnaval tendrá lugar este sábado a las seis de la tarde. Saldrá desde la avenida de Les Garrigues/calle de Santa Cecília, después de la lectura solemne del pregón a cargo de Sa Majestat Pau P. Desde allí continuará por la calle Doctora Castells hasta la avenida del Estudi General, donde girará y retornará otra vez por la rambla en dirección a los Camps Elisis.

El desfile volverá a tener espacios reservados para personas con movilidad reducida y ofrecerá un espacio tranquilo especialmente pensado para las personas que sufren trastornos del espectro autista, en el cruce de Santa Cecília con la avenida de Les Garrigues. La celebración obligará a cortar el tráfico en la avenida de Les Garrigues y el puente Vell a partir de las cinco.

Por otra parte, los actos que se tenían que celebrar el jueves y que se aplazaron a causa de la alerta por viento han sido reprogramados para este lunes. Son el Carnaval en el Centro Histórico, que se hará en la plaza de l'Ereta a las seis, y la Tupinada popular, el pastel de Carnaval y el tardeo especial Tupina a partir de dos cuartos de siete en el Pati de les Comèdies.

Protección Civil dice que el sábado no se esperan situaciones de riesgo "vital" por el viento pero pide no bajar la guardia

Protección Civil asegura que el episodio de viento del sábado no es "comparable" al del jueves, pero alerta de que hay riesgo y pide "no bajar la guardia". Así lo ha dicho en declaraciones a los medios el subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, que ha indicado que el sábado no se espera la caída de árboles o elementos estructurales que puedan suponer un riesgo "vital" para las personas. Por eso, ha concretado, no se plantean restricciones ni la suspensión general de desfiles, pero sí recomendaciones. En este sentido, ha dicho que el elemento que más les preocupa son los desfiles de Carnaval en los diferentes municipios.

Donde hay más riesgo por ventolera, ha apuntado, es en el Pirineo, Prepirineo, el Empordà, las Terres de l'Ebre y las comarcas de Tarragona y Lleida, donde se prevén vientos de entorno de los 100km/h, exceptuando el Empordà donde son superiores de forma habitual.

Así, ha dicho, cada caso dependerá de la "singularidad" del municipio, que tiene que vigilar en función de sí el viento que sopla es el esperable en una situación de viento fuerte o supera los valores. "Entre 90 y 120 km h es donde se podrían producir situaciones de riesgo importante", ha asegurado. Así, no hay una recomendación general de suspensión y será cada municipio quien tendrá "que afinar" en qué condiciones se lleva a cabo la celebración del Carnaval. "Tenemos 24h para hacer el ajuste adaptado a la realidad de cada municipio", ha apuntado.