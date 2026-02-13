Detenido un hombre por tres hurtos en una perfumería de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra arrestaron este martes a un hombre de 36 años como presunto autor de tres hurtos en establecimientos comerciales de Lleida. La operación se desarrolló el pasado miércoles cuando agentes del Grupo de Delincuencia Urbana interceptaron al presunto autor después de una huida por el centro de la ciudad. Los productos sustraídos, principalmente perfumería, superan los 1.100 euros de valor.

La intervención policial se inició alrededor de las 14.00 horas cuando una dotación que patrullaba el Eix Comercial advirtió un individuo que salía corriendo de una tienda situada a la calle Major. Los agentes siguieron el rastro del fugitivo y, con el apoyo de dos patrullas uniformadas, consiguieron interceptarlo en la plaza Seminari momentos después.

Durante el cacheo, la policía recuperó varios artículos de perfumería con un valor aproximado de 200 euros. Sin embargo, la investigación no se limitó a los hechos de aquel día. Después de identificar al detenido, los agentes comprobaron que el hombre estaba relacionado con dos hurtos adicionales cometidos el martes anterior.

Los otros dos hurtos atribuidos al detenido se produjeron a la plaza Sant Joan, en un mismo establecimiento y durante la misma jornada. En estas dos acciones delictivas, el presunto autor sustrajo productos de perfumería por importes de 480 y 439 euros respectivamente. La reiteración en el mismo lugar evidencia un patrón de comportamiento que los investigadores siguen analizando.

La Policía de la Generalitat mantiene la investigación abierta y no descarta que el arrestado pueda estar implicado en otros hurtos similares a la zona. El hombre, que cuenta con antecedentes policiales, pasó ayer a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Lleida para determinar su situación judicial.