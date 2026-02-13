El hospital Arnau de Lleida tendrá un ‘helipuerto’ en la cubierta y ampliará el área de endoscopias digestivas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova prevé habilitar una plataforma para el aterrizaje de helicópteros (helisuperficie) en la cubierta y ampliar el área de endoscopias digestivas en la planta baja. Son las dos obras más próximas que se incluyen en el plan director del centro y “seguramente las podremos licitar a finales de año”, afirmó a SEGRE el gerente del hospital, Alfons Segarra, que próximamente dejará el cargo.

Al no disponer aún de una infraestructura propia en el hospital, los helicópteros del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) deben usar el helipuerto del parque de bomberos de Ciutat Jardí, a un kilómetro, para trasladar a los pacientes críticos. “Nadie ha puesto nunca en duda que necesitamos una helisuperficie propia, parece que hay un acuerdo entre el ICS, el CatSalut, el departamento de Salud y la Diputación de que es una infraestructura estratégicamente imprescindible para Lleida”, señaló Segarra, que estimó un coste de entre dos y tres millones y explicó que ya se han llevado a cabo los análisis para que cumpla todas las condiciones. “Solo falta la reserva presupuestaria adecuada; el camino para poder licitar la obra a finales de año y ejecutarla en 2027 está allanado y hecho”, añadió.

Segarra admitió que depender del helipuerto de los bomberos causa “disfunciones”, principalmente la pérdida de tiempo en los traslados. Asimismo, los vecinos de Ciutat Jardí han pedido durante años que el hospital disponga de este equipamiento, especialmente a causa del ruído que causan los helicópteros por la noche.

Endoscopias

Por otra parte, el otro “gran reto” más inminente en el Arnau es ampliar la única unidad de la demarcación donde se llevan a cabo endoscopias digestivas. “El servicio está trabajando en un espacio de 250 metros cuadrados, cuando las normativas requieren [un mínimo de] 1.000”, dijo Segarra, que explicó que los profesionales de la unidad deben hacer turnos al no tener espacio suficiente. “Están haciendo una labor excelente, les debemos una unidad que se ajuste a las normativas y que esté pensada en los enfermos”, valoró. La ampliación se llevará a cabo en los espacios liberados de la planta baja gracias al estreno del nuevo edificio de consultas externas.

De la misma forma que con la helisuperficie, el gerente territorial señaló que “tenemos el compromiso del departamento, del CatSalut y del ICS de que habrá financiación para la obra civil” de la ampliación del servicio de endoscopias. “Hemos hecho los deberes para que a finales de año se pueda licitar, se pueda ejecutar durante 2027 y ser una realidad a finales del año que viene”, añadió.

El plan director también prevé ampliar las Urgencias, entre otras actuaciones no presupuestadas por el momento.