El vendaval solo causa afectaciones mínimas en Lleida pese a la alarma

Las previsiones no eran alentadoras, pero el temporal de viento que ayer afectó a buena parte del litoral catalán se quedó en un día ventoso en Lleida, donde no hubo incidencias destacables. El resultado fue una jornada con actividad mínima en la que los mayores problemas se debieron precisamente por las propias restricciones.

La alerta sin precedentes por un temporal de viento en toda Catalunya tuvo un fuerte impacto en Lleida, pero los efectos fueron mínimos. La principal afectación fue la suspensión de la actividad educativa, deportiva y sanitaria no esencial, y dejó calles vacías y parques cerrados al público. Y es que los daños por viento, salvo árboles caídos, especialmente en el Pirineo, se centraron casi exclusivamente en la costa y el área metropolitana, mientras que en Ponent las restricciones generaron más impacto que el propio temporal. De hecho, la única afectación grave tuvo que ver con la circulación de trenes, ya que la acumulación de plásticos en una catenaria en Camp de Tarragona cortó la alta velocidad durante varias horas, provocando demoras generalizadas en todo el corredor Barcelona-Lleida-Madrid.

La racha más potente registrada en Lleida ciudad alcanzó los 80 kilómetros por hora, un registro que se ha superado en 42 ocasiones en los últimos 50 años, y se quedó muy cerca de las máximas en el llano: 84,2 km/h en Massoteres y 83,9 en Alguaire. Registros, no obstante, muy por debajo de los récords históricos en la capital del Segrià, como los 109 kms/h de 2009 y 1998, los 112 de 1990 o los 126 de 1985. Sí que hubo rachas de viento peligrosas, pero la mayoría tuvieron lugar en alta montaña: 138 km/h en Espot, 119,9 en Boí Taüll o 105,8 en Certascan. Las pistas de esquí de Lleida cerraron todo el día.

En la capital, las calles presentaron un aspecto semidesierto desde primera hora de la mañana. Más afectación tuvo el hecho de que se suspendiera la actividad laboral de varios sectores para los comerciantes y hosteleros, ya que registraron un notable descenso de la clientela. No obstante, algunos centros deportivos de Lleida retomaron la actividad a mediodía al constatar que la afectación por viento no era grave.

Tampoco hubo incidencias destacables en el Urgell. En Tàrrega, sin embargo, el viento hizo que el ayuntamiento cerrara todos los accesos al parque de Sant Eloi por el riesgo de caída de ramas y árboles, y también permanecieron cerrados la mayoría de equipamientos municipales. Como en el resto de Lleida, las calles presentaron un aspecto inusualmente vacío, aunque la racha máxima registrada en la ciudad alcanzó los 64,4 km/h a las 11.17 horas.

La Segarra, en cambio, amaneció con alerta roja, pero los efectos del temporal también fueron mínimos. En Cervera los vecinos paseaban con normalidad por el centro y algunos niños aprovechaban la jornada sin clases para salir a jugar, mientras que en Guissona solo se registró la caída de tres árboles. En Mollerussa no hubo ningún incidente destacable, salvo la caída de un árbol en el parque de la Serra y se descolgó un cable de telefonía en el camino de Belianes, sin afectaciones.

Los Bomberos hicieron medio centenar de salidas

Los Bomberos de la Generalitat efectuaron cerca de medio centenar de servicios por desperfectos causados y preventivos. Hubo 44 hasta las 18.00 horas y la gran mayoría, una treintena, se concentraron entre las 11.00 y las 15 horas, cuando las rachas de viento fueron más intensas. Buena parte de las intervenciones se registraron en la ciudad de Lleida y la gran mayoría en las comarcas del llano. Hubo salidas para retirar ramas y árboles caídos, saneamientos de fachadas y para fijar elementos que podían ser un peligro. Ninguno de ellos revistió gravedad.

Por ejemplo, en la capital del Segrià acudieron a media mañana a la avenida Tarradellas, en los Camps Elisis, para retirar ramas que podían caer sobre vehículos estacionados. Paralelamente, la Guardia Urbana atendió una docena de incidencias, la más destacada ocurrió en la calle Roca Labrador, donde un árbol cayó sobre dos vehículos, mientras que en el Bosquet de Palauet, en La Bordeta, cayeron tres árboles más. Por otro lado, la grúa municipal apartó varios coches para evitar que resultaran dañados. Además de la ciudad de Lleida, hubo avisos en Les Borges Blanques, Mollerussa, Cervera, Tàrrega, Àger, Arbeca y Cervià. En el Pirineo hubo servicios en municipios como Llavorsí y La Vall de Cardós.