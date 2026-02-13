La avenida Balmes de Lleida recupera al fin sus 4 carriles tras meses de obras

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después de meses de obras para renovar las tuberías y aceras, la avenida Balmes de Lleida ya ha recuperado sus cuatro carriles de circulación (dos por sentido). La pavimentación quedó finalizada el miércoles, y ahora solo queda colocar el mobiliario y algún pequeño remate, según informó la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias. Mientras, en Rovira Roure el lunes se renovó el firme en los cruces con Aldred Pereña y Aribau. Todavía se trabaja en la renovación del alcantarillado y las aceras en la esquina con Ricard Viñes, delante de los servicios territoriales de Salud, que se alargará unos días.

En total, se habrán sustituido 496 metros lineales de tuberías de distribución de agua de fibrocimento por nuevas conducciones de polietileno de alta densidad, lo que “mejora la calidad y seguridad del suministro de agua”, destaca la Paeria.