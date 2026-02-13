La nueva ley de multirreincidencia: hasta 3 años de cárcel por robos al descuido para ladrones reincidentes

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN la reforma penal impulsada por el partido catalán para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes. En cambio, Sumar, al igual que los socios de izquierda Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra. ERC, por su parte, se abstuvo a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Catalunya.

¿Qué supone esta reforma penal? De entrada un mayor castigo para delincuentes reincidentes en algunos supuestos. Por ejemplo, el delito de hurto (robo al descuido, que es el mayoritario de los delitos contra el patrimonio) comportará penas de uno a tres años de prisión si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos de poca gravedad. También impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros.

Habrá una circunstancia agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, “cuando se utilice engaño bastante para producir error en otro”. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Además, una modificación permitirá imponer cautelarmente al delincuente “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.

La proposición de ley refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto y les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos.

Veinte delincuentes acumulan 700 delitos en Lleida

Veinte delincuentes acumulaban a finales de 2024 alrededor de 700 antecedentes policiales en las comarcas de Lleida, según datos de los Mossos d’Esquadra facilitados a este periódico. Ese año, por ejemplo, la Guardia Urbana de Lleida había detenido a unos 40 reincidentes, uno de ellos en siete ocasiones.Una de las medidas para combatir este fenómeno ha sido la aplicación del ‘Pla Kanpai’ de los Mossos d’Esquadra, que se desplegó a principios de abril con el objetivo de hacer frente a la multirreincidencia en Catalunya. En medio año se detuvo a 470 personas con más de 4.000 antecedentes en total.

Desde entonces, los Mossos, con la colaboración de la Policías Locales, han llevado a cabo 135 dispositivos. En la demarcación han trascendido dispositivos en Lleida, Tàrrega y La Seu d’Urgell, que se saldaron con unos 600 identificados con 1.700 antecedentes y al menos siete detenidos. Como ejemplo de este plan, en la capital del Segrià, se hizo un macrooperativo el fin de semana del 16 al 18 de mayo que se saldó con tres detenidos y 339 identificados con 1.600 antecedentes.