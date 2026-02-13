Los maestros y profesores de Catalunya tienen el tercer salario más bajo del Estado: así han evolucionado

Los maestros y profesores catalanes son los terceros peor pagados del Estado. Su sueldo medio, sin tener en cuenta los trienios, el año pasado era de 2.399,69 euros mensuales en la Primaria, 2.727,08 euros en la ESO y 2.546,65 euros en la FP, según el último estudio de UGT sobre las retribuciones a docentes en la enseñanza pública. En los tres casos, los salarios de los docentes catalanes son solo más elevados que los de los asturianos (los más bajos del Estado) y aragoneses.

Por el otro lado, los mejor pagados son los que trabajan en una isla no capitalina de Canarias y en Ceuta o Melilla, gracias a sus complementos de residencia, así como en Euskadi, que cuenta con los mayores complementos específicos del Estado, de 1.031,49 euros en la Primaria y 1.129,76 euros en la ESO. Son entre el 50 y el 60% más altos que los fijados en Catalunya, de 677,59 y 692,84 euros, respectivamente.

La subida del complemento específico, determinado por cada comunidad autónoma, es una de las principales reivindicaciones por las que los docentes protagonizaron una huelga masiva el miércoles. “No se ha tocado desde 2009, lo que demuestra una falta de voluntad de los diferentes Governs”, señaló la responsable de Educación de CCOO en Lleida, Rosa Montané, que señaló que en la próxima reunión del día 19 con el departamento “pediremos la subida máxima que sea posible, en coordinación con el resto de sindicatos”. También recordó que CCOO ha pactado, a nivel estatal, un incremento del sueldo base del 11% durante los próximos cuatro años.

Por parte de los profesores de Secundaria, el portavoz de Aspepc.sps Jordi Barrufet matizó que los sueldos en Catalunya bajan a la penúltima posición (solo por detrás de Madrid) si se tiene en cuenta el IPC autonómico. “Esperamos una propuesta coherente, con una subida de solo 100 euros seguiríamos estando en la cola los colectivos profesionales de nuestro mismo grupo y nivel”, valoró.

Educación confía en llegar el día 19 a un acuerdo retributivo

El secretario de Mejora Educativa del departamento de Educación, Ignasi Giménez, confió el miércoles en que la propuesta que se planteará a los sindicatos suponga un “punto de inflexión” para llegar a un acuerdo, pero no concretó cuánto plantean subir el complemento específico. Aunque aseguró que será un primer paso, reconoció que no permitirá resolver una situación que “no se ha tocado en 20 años”, ya que los sueldos de los maestros catalanes solo han subido un 20% desde 2011, y los de los profesores un 14,7%, según el informe de UGT. Los sindicatos, escépticos con las promesas, preparan una nueva semana de huelga en marzo, del día 16 al 20. Asimismo, Educación condiciona el incremento de inversiones a la aprobación de los presupuestos.