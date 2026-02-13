Los patinetes eléctricos deben tener seguro de responsabilidad civil y placa identificativa

Los usuarios de patinetes eléctricos deberán tener un seguro de responsabilidad civil, una identificación visible y la homologación de su vehículo para poder circular. Estas son las principales novedades que se incluirán en la ordenanza de movilidad de la Paeria, de las que ayer el gobierno informó a la oposición en la comisión de seguridad y movilidad después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el 30 de enero el decreto que lo establece. Concretamente, se incluyen dos modificaciones en la ordenanza relativa a los patinetes eléctricos, denominados como Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

La primera establece que todos deberán tener un seguro de responsabilidad civil que incluya una cobertura mínima por daños personales a terceros de 6,54 millones de euros por siniestro y una cobertura por daños materiales de 1,3 millones. También deberán disponer de una identificación visible que sea “una placa de marcaje oficial establecida por la Dirección General de Tráfico” y que el vehículo esté homologado y cumpla la legislación vigente.

La segunda modificación es la creación de una subcategoría dentro de los VMP, los Vehículos Personales Ligeros (VML), que serán aquellos de plaza única con motor eléctrico cuya velocidad máxima sea de entre 6 y 25 kilómetros por hora y pesen menos de 35 kilos. Quedarán excluidos de esta los VMP para personas con movilidad reducida o los ciclos o bicicletas de pedales con motor eléctrico auxiliar con una potencia inferior a 250 vatios. El cambio deberá ser aprobado en otra comisión, ya que para la de ayer faltaba un informe que avale el cambio.