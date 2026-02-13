Los vecinos del Barri Antic, hartos de la inseguridad y el incivismo: "estamos a merced de las organizaciones criminales"

“Los vecinos del Centro Histórico estamos a merced de las organizaciones criminales”. Así de claro se mostró Josep Maria Muñoz, consejero del Barri Antic en el Consell de Ciutat, sobre la situación que vive el barrio desde hace tiempo, donde los problemas de inseguridad, incivismo y suciedad “son el pan de cada día, mientras la labor de la Paeria y la Guardia Urbana brilla por su ausencia”.

Sobre la inseguridad, lamentó que “hay dos organizaciones criminales en el barrio que consumen alcohol y drogas en plena calle, destrozan mobiliario y amenazan a vecinos, sean de toda la vida o recién llegados, el último caso ocurrió el martes por la tarde” (ver foto). Asegura que han denunciado varias veces estos hechos tanto ante la Paeria como la Urbana “pero no hacen nada, de hecho, algunos agentes nos han llegado a decir ¿Y qué queréis que hagamos? Nos sentimos olvidados”, lamentó Muñoz, que hasta hace poco también era miembro de la asociación vecinal Som Veïns.

En cuanto al incivismo, recordó que “hace unos años elaboramos una lista de 30 puntos del barrio donde la gente orina, defeca y tira basuras y se la enviamos a la Paeria, y esas zonas siguen siendo un foco de insalubridad y suciedad”. Algunos de estos puntos son la plaza del Dipòsit o las calles Gairoles, Companyia, Coxera o Darrera Sant Martí. “No son calles apartadas o aisladas, están en puntos neurálgicos del barrio”, remarcó. En este sentido, dijo que, si bien el incivismo no ha mejorado, tampoco lo ha hecho el servicio de limpieza. “Es muy deficiente”, lamentó el representante vecinal en el Consell de Ciutat.

Otra de las demandas de los vecinos es legalizar el mercadillo ilegal de la plaza del Dipòsit. “Lo llevamos pidiendo desde 2019 y no se ha hecho nada al respecto”, dijo Muñoz, que recordó que todas estas demandas las han planteado tanto a este gobierno municipal como el anterior, pero ninguna de ellas se ha resuelto. “No hay voluntad de actuar”, lamentó.

“El barrio es una prioridad”

El ayuntamiento aseguró que el Centro Histórico “es un barrio de especial interés para el gobierno municipal y una de las prioridades en materia de convivencia, seguridad y mantenimiento del espacio público”. Por ello, destacó que la presencia policial “es permanente en la zona” y que “actúan diariamente”. En este sentido, detallaron que el año pasado se incrementaron un 31% los avisos y actuaciones en el barrio y se arrestaron a 145 personas por diferentes delitos. Asimismo, desde principios de año han detenido a otras 13. “Los datos ponen de manifiesto que la Urbana está y trabaja intensamente”, señalaron fuentes municipales.

Sobre los problemas de convivencia, la Paeria aseguró que trabaja conjuntamente con los Mossos d’Esquadra, ya que el tráfico de drogas es competencia de este cuerpo “y requiere investigación y actuaciones sostenidas en el tiempo”. Sobre la limpieza viaria, remarcaron que se hacen intervenciones específicas “en puntos detectados de forma recurrente”. A pesar de ello, el gobierno dijo “entender la preocupación de parte del vecindario y por ello seguiremos reforzando la presencia municipal en el Centro Histórico”.