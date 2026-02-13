Quejas de las patronales por una alerta “exagerada” que “pagan” las empresas

Rozando la desgracia. Un árbol cercano al Parador de Arties se precipitó ayer por culpa del viento sobre el aparcamiento del hotel y destrozó uno de los vehículos estacionados. El personal del hotel y los Pompièrs se coordinaron para su retirada y para restablecer la circulación lo antes posible. - MANU MOGA

La alerta por el temporal de viento que ayer redujo al mínimo la actividad económica en Lleida fue muy criticada por dos de las principales patronales, la Coell y Pimec Lleida, que coincidieron en señalar que la medida que decretó el Govern el pasado miércoles fue “exagerada” teniendo en cuenta cómo se acabó desarrollando la jornada, y que, además, fue directamente en contra de su competitividad, ya que muchos de sus trabajadores se quedaron en casa con un permiso retribuido.

El presidente de la Coell, Josep Maria Gardeñes, lamentó que la alerta se decretara “desde la globalidad de Catalunya, sin tener en cuenta la especificidad de cada territorio”, opinó que “si este episodio hubiera pasado solo en Lleida, seguro que no se habría parado todo el país”, y lamentó que, ante decisiones “erróneas” de la Generalitat, “son las empresas las que tenemos que pagar las consecuencias. En cambio, ningún político dimite”, remachó.

Por su parte, el presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, puntualizó que el permiso retribuido no debería generalizarse, y que “solo lo deberían recibir los trabajadores que tuvieran imposibilidad efectiva de desplazarse”. Y añadió: “No podemos hacer que sean los empresarios los que paguen por estas situaciones” provocadas por el cambio climático. Pidió previsiones territorializadas y “quirúrgicas”, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, lamentó el “alarmismo” generado y su impacto en las empresas.