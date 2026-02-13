Veinte delincuentes acumulan 700 delitos en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Veinte delincuentes acumulaban a finales del 2024 alrededor de 700 antecedentes policiales en las comarcas de Lleida, según datos de los Mossos d'Esquadra facilitados a este diario. Aquel año, por ejemplo, la Urbana de Lleida había detenido a unos 40 reincidentes, uno de ellos en siete ocasiones.

Una de las medidas para combatir este fenómeno ha sido la aplicación del Plan Kanpai de los Mossos d'Esquadra, que se desplegó a principios de abril con el objetivo de hacer frente a la multirreincidencia en Cataluña. En medio año se detuvieron 470 personas con más de 4.000 antecedentes en total. Desde entonces, los Mossos, con la colaboración de las Policías Locales, han llevado a cabo 135 dispositivos.

En la demarcación han trascendido dispositivos a Lleida, Tàrrega y la Seu d'Urgell, que se saldaron con unos 600 identificados con 1.700 antecedentes y al menos siete detenidos. Como ejemplo de este plan, en la capital del Segrià, se hizo un macrooperativo el fin de semana del 16 en el 18 de mayo que se saldó con tres detenidos y 339 identificados con 1.600 antecedentes.